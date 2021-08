Autovabaduse puiestee kihab elust. Õhtul last basseinist välja tirides tasub aga hetkeks peatuda ja alale pilk heita. Seetõttu, et sealse autovabaduse peaeesmärk on panna mõtlema, milline üks tänav üldse olla saaks ja võiks. Autovabaduse puiestee on niivõrd uudne, et keeruline on näha seda visioonina millestki argisest. Pigem nähakse seda kui eriskummalist festivali, mis on kaduv, ajutine, mitte päris.