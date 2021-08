Tartuffi kirev kõrvalprogramm on tänavu lisaks Raekoja platsile ja Athena keskusele laienenud ERMi. Kolmapäeval esitles sealses mustas saalis oma loomingut Saksa lavastaja ja filmirežissöör Daniel Kötter. Muu hulgas said huvilised näha killukesi peagi valmivast lavastusest «Maastikud ja kehad», mille viimase osa «Põlevkivi» videokaadrid on jäädvustatud Eestis Ida-Virumaal.