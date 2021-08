Koroonaviiruse jätkuva leviku tõttu jagati sel suvel traditsioonilise Tartu linna päeva üritused kahele päevale. 29. juunil toimusid mitmel pool linnas väiksema publikuarvuga ettevõtmised, seal hulgas ooperisümbiooside etendused. Eeoleval teisipäeval kulmineerub kava galakontserdiga Vanemuise kontserdimajas, kus astuvad solistidena publiku ette Elina Nechayeva, Kai Rüütel, Reigo Tamm ja Raiko Raalik. Samuti on kaastegev Pärnu linnaorkester eesotsas dirigent Kaspar Männiga.

Kontserdi teine pool on Tiit Kikase lühiooper «Ööbik ja üliõpilane», millele on laulutekstid kirjutanud Jaagup Kreem. Oscar Wilde`i jutustusel põhinev lühiooper kannab korraldaja Reigo Tamme sõnul Ooperisümbioosi festivalide peamist eesmärki: viia ooperikunsti inimestele lähemale. «Oleme Tartu linna päeval kuus aastat soliste-näitlejaid koduteatritest ja mugavustsoonist välja kutsunud. Mänguliselt interpreete ja eri žanreid sümbioosides on sündinud palju ootamatuid kooslusi ja põnevaid muusikalisi kohtumisi,» iseloomustas ta.