Kõigi silma all valminud kunst läheb oksjonile, raha aga haigetele lastele

Pühapäeval kell 14 on eriti suurtel kunstihuvilistel võimalik oma pangakontot tuulutada, sest autovabaduse puiestee pealaval läheb heategevuslikul kunstioksjonil raskesti haigete laste toetuseks enampakkumisele neli suurt kunstiteost, mis on valminud põhiosas sealsamas puiestee kõrval põõsaste vahel vabaõhuateljees. Seal töötasid kõikide uudishimulike pilgu all igaüks ühe nädala noorema põlve tippkunstnikud Kairo, Regina-Mareta Soonsein ja Alar Tuul ning vanema põlve üks nooruslikemaid tippkunstnikke Enn Tegova.