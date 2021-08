Kõikvõimalike elupaikade vahelt valisid asukad endale katusekorteri, kust avaneb vaade trepile ning kõrgeimale ehk neljandale korrusele. Kodu on küll väike, kuid isendeid võib seal silma järgi olla paarikümne ringis.

«Igatahes väga äge, et kasutusluba on olemas, siis võiski siia sisse kolida,» ütles sündmuskohal asja uurimas käinud putukateadlane ja vabakutseline loodusemees Urmas Tartes, kes polnud seni vaatlustornides tiivuliste elukohti näinud. «Siin on fantastiliselt äge jälgida nende elu ja väga hea oleks kaasa võtta binokkel, millega saab veelgi lähemale vaadata.»

Torni katuse alla ehitatud pesa ilmselt enam suuremaks ei paisu, vaid jääb kuu või paari pärast koguni tühjaks.

Praegu käib pesas aga kibe töö, millest annab aimu vali sumin. Nii ei saa torni külastajatele sealsed elanikud märkamata jääda, ka ei saa neist märkamatult mööduda. Tiivuliste lennutrajektoor ei tohiks inimeste liikumisega ristuda, sest pesa on ehitatud kõrgemale katusekonstruktsiooni vahele.

Neil inimestel, kel on sumisejate vastu allergia või foobia, ei maksa torni ronida. «Samuti ei tasu sinna piknikku pidama ja jäätist sööma minna, küll aga on see kena võimalus looduvaatluseks,» lisas Tartes.

Ehkki uued asukad võivad külalisi ehmatada ja sutsata, pole Tartese sõnul rahulikult tornis käijale vähimatki ohtu. «Kõige rumalam, mis võiks juhtuda, on see, kui keegi tuleb ja hakkab pesa tokiga alla susima. Siis ei maksa imestada, kui rünnaku ohvriks satud,» nentis Tartes.

Tiivulised satuvad aeg-ajalt inimeste loodud objektidele pesa tegema. «Kui looduses on õõnsusi vähe, siis korras hoitud metsas pole vapsikul kohta, kus olla ja siis nad lihtsalt tulevad inimeste ehitatud asjadesse,» selgitas Tartes. «See on selline loomulik asjade käik ja kui putukaid on süüa, siis nad saavad elada.»

Just putukate, sealhulgas parmude söömise ja püüdmisega paistavad vapsikud positiivselt silma, tõdes Tartes.