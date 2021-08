Tartu linna päev jätkub lühiooperi ja galakontserdiga, kuhu pääs on tasuta, kuid keeruline

Eelmistes Ooperisümbioosides ei ole kavas olnud maailma esmaettekandeid. Nüüd on aga Tartule kirjutatud romantiline lühiooper «Ööbik ja üliõpilane». Uudisteose helilooja on Tiit Kikas, sõnade autor Jaagup Kreem, dramaturg Mart Mikk ning koori- ja orkestriseadete tegija Andrus Rannaääre.

Tiit Kikas tunnistas, et ooperi kõlapildis pakub talle kõige enam huvi sümfooniaorkestri ja stuudios salvestatud materjali sünkroniseeritud kooskõla. «Püüan saavutada filmimuusikalikku helimaastikku elavas ettekandes,» lisas ta. «Hetkel eksisteerib see resultaat reaalselt veel ainult minu peas. Loodame, et 10. augustil kõik õnnestub ning publik saab sellest osa.»