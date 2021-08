Järgneval kahel nädalal on Eesti tippmuusikud Tõnu Kaljuste ja Tallinna kammerorkester kontserdituuril Eesti väikestes kohtades. Avakontsert toimub Kambjas ning seejärel esinetakse Hageris, Triigi sadamas, Põltsamaal, Viljandis ja Räpinas.

Et järgmisest nädalast kehtivad Eestis kultuuriüritustele uued piirangud, toimuvad korraldaja sõnul kõik kontserdid uusi nõudeid arvesse võttes. «Meil on olemas kõik võimalused, et korraldada kavandatud kontserdid kuulajate tervisele ohutult ja turvaliselt. Neile inimestele, kel Covidi tervisetõendit veel ei ole, pakume enne kontserdi algust kohapeal tasuta antigeenikiirtesti võimalust,“ ütleb Tallinna filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints.