Tähtvere laulukaare ette kerkinud hiiglaslikul laval on rokkooperi «Johnny» proovid jõudnud nii kaugele, et neljapäeva õhtul võib publik minna ning osa saada näitetrupi, bändi, koori ja valgustajate-helimeeste ühisloomingust. Kui palju see erineb aastail 1980 ja 1981 Tallinnas etendatud «Johnnyst»? Lavastaja Ain Mäeotsa sõnul oli tollane lugu nii väga oma ajas, et sealt polnud tänasesse peale muusika peaaegu midagi võtta.