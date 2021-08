«Koroonapandeemiat leevendavad piirangud, mis jätavad samas ettevõtetele võimaluse tööd teha, on tervitatud,» ütles Pettai. Ta lisas, et maskide kandmisega harjuti ühiskonnas ruttu, küllap ka vaktsineerimistõendi või negatiivse testitulemuse esitamisega messil, teatris või kohvikus.

Messikorraldajad teevad valitsusele ja ajakirjandusele aga üleskutse tõmmata vastutustundlikele avalike suurürituste korraldajatele positiivset tähelepanu ning julgustada inimesi taas neid külastama. «Avalikud üleskutsed hoiduda suursündmuste külastamisest on jätnud jälje. Vaktsineerimise edenemine annab hea võimaluse taastada positiivne kuvand ja esile tõsta professionaalseid ürituste korraldajaid, kellele see on igapäevatöö,» märkis Pettai.

Motoshow on automess, mida AS Tartu Näitused on järjepidevalt korraldanud 26 aastat. Mullu oli Motoshow ühtlasi esimene Eestis koroonatingimustes toimunud mess. Traditsiooniliselt pannakse näitusele välja uued sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, hobi- ja sportautod ning restaureeritud sõidukid. Ka tänavu on mess temaatiliselt laiem ning alateemana on esindatud põllu-, metsa- ja kommunaaltehnika ning mototehnika. Motoshow toimub 10.–12. septembrini.