Endine Tartu linnapea, peaminister ja nüüd eurosaadik Andrus Ansip on vaktsineerimise suhtes kriitiline: keegi peab olema otsekohene ja raudse käega juht. Peaminister Kaja Kallase kauane tegevusetus on aga viimas meid katastroofile. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik on oma rollis läbi kukkunud. Sule saab viimaks sappa sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske, pingete maandamiseks.