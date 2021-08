Idee on huvitav, aga kontseptsioon ebaefektiivne: kasvatada inimesi taevasse ulatuvates inkubaatorites, et nende kehaenergiat mingite teiste masinate tööshoidmiseks ära kasutada. Et energiaallikas väga ei sahmiks, tuleb talle simuleerida, et tegelikult käib ta iga päev taevasse ulatuvas kontorihoones tööl, mingitele teistele inimestele rikkust loomas. Suurema osa energiast kulutab inimaju ju sedasi ise ära.