Varalahkunud Afanasjev olevat seda romaani kirjutanud justkui hullunud kalamees, kes kõigepealt loobib sada lanti roostikku ja siis traalib võrguga. Dramatiseerija ja lavastaja Ivar Põllu on hiiglaslikust võrgutäiest kaladest, karpidest, pudelitest, kapsastest ja muust välja noppinud ehedaimad palad ning need oma käe järgi kokku keetnud. Saadud suppi võib südamerahuga soovitada neilegi, kes enda teada ei ole näljased.

Teatrikogemus algab juba tükk aega ja maad enne etenduse ametlikku algusaega. Autoga tulijaid on soovitatud jätta oma auto Kolkja ühte või teise serva tee äärde, et siis mõni minut etenduspaika kõndida. See annab publikule võimaluse lavastuse olustikku omas tempos sulanduda.