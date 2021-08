Ihastes hakkavad peagi mürisema metsamasinad, et lageraie järel saaks alustada ehitust ettevalmistavaid pinnasetöid. See kaader pärineb Ihaste tee 18 krunti läbivalt metsateelt. Kokku 22-hektarisel krundil tuleb lageraie enam kui kümnel hektaril. FOTO: Margus Ansu

Ihaste elanike protestidest hoolimata on keskkonnaametilt vajalik luba vormistatud ja ka Tartu linn ei tee takistusi, et ettevõte Paju Arendus saaks Ihaste tee 18 krundil alustada raietööd ligi 16 hektaril, sellest üle kümne hektari läheb lageraiesse. Kokku on kõnealuse maatüki suurus üle 22 hektari.