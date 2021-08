Nädalalõpul saab kaitsesüsti kätte kasvõi südalinnas

Vaktsineerimiseks on kohandatud Tartu linnaliinibuss, kus soovijad saavad kaitsesüsti teha reedest pühapäevani ehk 6.–8. augustini kell 12–20. Tartu linnaliine teenindav AS GoBus annab linnaliinibussi vaktsineerimise jaoks tasuta kasutada.

Kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder loodab, et huvi vaktsineerimise vastu püsib suur, nagu on see Tartu ja Tartumaa elanike hulgas seni olnud. «Julgustan kõiki seda mugavat ja kiiret vaktsineerimise võimalust nädalavahetusel kasutama, et saaksime hoida sügistalvisel perioodil nii Tartu kui ka tegelikult kogu Eesti avatuna,» ütles ta.