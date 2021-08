Enne kassipojamaja avamist konsulteeris varjupaik loomaarstiga. Pilt on illustreeriv. FOTO: Margus Ansu

15. juulil teatas Tartu koduta loomade varjupaik, et kassipojamajas on avastatud kassikatk ehk kasside parvoviirus. Esimene nädal viis juba kolme kassipoja elu. Kahele neist oli pandud diagnoos Eestis ning kolmanda testi positiivne tulemus saabus Saksamaalt. Siiski on põhjust rõõmustada, kuna ülejäänud kassipoegadel haiguse sümptomeid avaldunud pole.