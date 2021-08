Tema tee olümpiarõngasteni pole olnud roosiline, sest veebruari lõpus saadud pöiavigastus lõi kogu kevadise ettevalmistuse sassi. «Seda arvestades on enesetunne ja vorm täitsa hea. Mõne alaga olen pidanud ümber mängima, aga suuri raskusi ei tohiks tulla. Viimastel nädalatel enne olümpiat tegime palju tööd ja siin Saku treeninglaagris on kõik võimalused treeninguteks olnud väga head,» rääkis Erm. Tema ja Karel Tilga ei ööbi olümpiakülas, vaid nende ettevalmistus on toimunud siiani Jaapani linnas Sakus.

Karel Tilga ütles Postimehe sporditoimetusele mõni päev enne oma starti, et annab endast parima. «Seljataga on pikk hooaeg. Olen veidi väsinud, aga usun, et ühe korraliku kümnevõistluse suudan veel teha,» sõnas ta.

Treener Kyprianou ütles Postimehe sporditoimetusele nädalavahetusel, et on kolmiku osas lootusrikas. «Eestlased on valmis! Johannes tegi isikliku rekordi Texases 41 kraadi ja samasuguse niiskusega nagu siin, Tokyos. Ma ei usu, et ilm neist kedagi segaks, kõik on sitked kutid,» ütles Kyprianou. Ta nimetas peafavoriidiks Damian Warneri (8995), aga ei välista medaleid ka eestlaste puhul. «Tahaksin näha tulemusi üle 8500 punkti – see tundub igati reaalne. Ärme unusta, et nad on veel noored, kahel mehel ootab ees alles esimene olümpia,» lisas ta.