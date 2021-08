Kultuuri suurprojekti toetuse suurus on 5001 – 50 000 eurot ning see on mõeldud juriidilistele isikutele, kes korraldavad Tartus avalikkusele suunatud kultuuriüritusi või ürituste sarja. Kultuuriprogrammi toetus on mõeldud mittetulundusühingule või sihtasutusele, mis korraldab Tartus aasta läbi avalikkusele suunatud kultuuriürituste sarja. Programmitoetus jaguneb kaheks: väikeprogrammide maksimaalne toetus on 10 000 eurot ja suurprogrammide toetus jääb vahemikku 10 001 – 50 000 eurot.



«Taotlemise tingimused on võrreldes möödunud aastaga üldjoontes samad, kõige olulisem muudatus puudutab kultuuri suurprojektide taotluste esitamise tähtpäeva. Alates sellest aastast on see 1. oktoober (k.a). Lisaks oleme täiustanud taotlusvorme,» selgitas kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul. «Kuigi kultuuriprojektide ja -programmide taotlemise tingimused on varasematele koostööpartneritele tuttavad, soovitan siiski varakult taotlusvormidega tutvuda ning küsimuste korral kultuuriteenistusega aegsasti ühendust võtta,» lisas ta.



Kõigil huvilistel on võimalik tutvuda kultuuriprojektide ja -programmide taotlusvoorudega infopäeval, mis toimub 25. augustil kell 10 Zoomis. Infopäevale saab registreeruda siin.



Taotlusi saab esitada Tartu linnaportaali kaudu www.tartu.ee/kotoetused. Lisainfot kultuuriosakonna taotlusvoorude kohta leiab Tartu linna kodulehelt.