Noor tartlanna Melissa Männason (13) on leidnud endale huvitava hobi, millest on saanud töö. Ta on koerahoidja, kes ei ütle ära ka teistest pakkumisest, ja nii on peale koerte tema hoida olnud ka kass, merisead ja küülik. Aga koertega koos olemine on talle justkui teraapia.