Selles 1814. aastaks koostatud töö peatükis «Füüsiline kliima» kirjutab Baer, et talupoegade kinnitusel olevat pakast viimastel aastatel rohkem olnud kui varem, kusjuures üks oluline põhjus olevat metsade väga kiire vähenemine, mis jättis maa avatuks külmadele idatuultele. Maikuu toovat harva kaasa sellise maheduse nagu lõunapoolsetes maades, see kuu on tihti jahedavõitu, sageli sajab öösel lund, keskpäeva paiku on aga palavus koormav. Juunikuu esimestel päevadel algavad aga päevad, mil kõik võrsub väga kiiresti.