Läinud nädalal Tartu linnavalitsuselt kasutusloa saanud Tiksoja lõkkekoht ja matkarada on huvilistele avatud, ehituse poolest on kõik valmis. Kuid RMK Lõuna-Eesti piirkonna külastusala juht Malle Oras täpsustas, et on jäänud anda kohale veel viimane lihv.