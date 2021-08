Mariann Raisma: Võtame hoo maha, teeme Süku-rahu sügiseni

Südalinna kultuurikeskuse (Süku) üle käivad vaidlused ei näita vaibumise märke. Ühelt poolt on tore, et tartlastes on kirge, mida tavapäraselt kultuurist kõneledes ei kohta. Kirg avaldada arvamust, argumenteerida, pakkuda välja ideid – see kõik on kogukonnatunde jaoks oluline. Kultuurikeskusest on saanud meie ühine asi.

Tundub, et peagi on suur osa tartlasi saanud Tartu Postimehe, vahel ka üle-eestilise Postimehe veergudel sõna ja kes pole kirjutanud, need on kõnelenud teemast söögilaua taga. Artiklite tase on kahjuks olnud väga kõikuv, mis teeb lugejatele teema mõistmise keerulisemaks. Kelle argumente või emotsioone uskuda? Kas võitjaks osutuvad need, kes saavad leheveergudele rohkem oma pooldajate artikleid, või on lootus, et lõppematu artiklite vool kallutab neutraalseid samuti poolt valima?