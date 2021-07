Tänasest lõppesid tuleohtliku aja piirangud

Päästeamet rõhutab, et tuleohtliku aja lõpetamisele vaatamata on kulu põletamine igal aastaajal keelatud. Samuti on tähtis meeles pidada, et nii grillimisel kui ka lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb endiselt järgida peamisi tuleohutusnõudeid.