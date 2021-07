Tsiklimeestel viivad kõik teed trefile, seekord erilisele

Paraku ei ole sel sündmusel esimest korda ajaloos kohal trefi asutajat Igor Ellissoni, kes suri raske haiguse tagajärjel tänavu 11. juulil. Tõtt-öelda on jäänud vaid käputäis mootorrattureid, kes on käinud kõigil Jõgevatreffidel. Isegi kokkutuleku korraldaja, motoklubi Jõgeva MC president, Igor Ellissoni poeg Eigo Ellisson on pidanud töö tõttu ühe Jõgevatrefi vahele jätma. Küll on osalenud kõikidel Eigo Ellissoni kaksikvend Argo.