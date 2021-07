Paljud noored üle Eesti osalesid mullu sügisel korraldatud Cyber Battle of Tartu üritusel. Paari nädala pärast omandavad nad Tartus taas teadmisi küberkaitsest ning 30. oktoobril selgitatakse Tartu ülikooli spordihoones välja võistluse parimad. FOTO: Margus Ansu

Pea kõik me elame vähem või rohkem küberilmas, eriti noored. Aga küberilmas toimetavad ka petised, politsei saab pidevalt teateid mitmesugustest internetikelmustest. Säärane levinuim naha üle kõrvade tõmbamine algab telefonikõnest, mille tegija esitleb end pangatöötajana ja teatab ohvrile, et tema konto on vaja blokeerida.