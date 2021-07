Toetuste eesmärgiks on leevendada COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju ja aidata huvihariduse pakkujatel üle elada keeruline suveperiood.

“2021. aasta on huvihariduse ja -tegevuse valdkonnale olnud isegi raskem kui 2020. aasta. Usume, et toetus aitab kaasa sellele, et saame 2022. aastal Tartus jätkata sama mitmekesise ning tugeva huvihariduse ja -tegevuse valdkonnaga, kui 2021. aastal,” selgitas kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul.