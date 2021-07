Luunja jõesadama kahetasandiline betoonkai on nüüd valmis

«Luunja sadam on nagu Tallinna linn, mis kunagi päriselt valmis ei saa,» sõnas sihtasutuse Luunja Varahaldus juhatuse liige Harri Lepp vastvalminud rajatisest rääkides. Ehkki betoonkai valmimisega tõmmati joon alla suurematele töödele, on vallal siiski plaanis Luunja sadamat siit-sealt veel kõpitseda. Näiteks kavatsetakse osale territooriumist maha panna kõvakate. Samuti planeeritakse uut puhkeala.

Lepa sõnul võimaldab betoonkai sadamas hõlpsasti silduda ka suuremat sorti alustel. Seni ei olnud see kuigi lihtne. Eelkõige on selle arendusega silmas peetud selliseid tuntud Emajõe aluseid nagu Pegasus ja Jõmmu.

Kai on kahetasandiline, et võimaldada veesõidukite vastuvõtmist sõltumata sellest, milline on parasjagu veetase. Varem oli samal kohal ujuvsild.