Neljapäeval, 5. augustil esietendub Tartu lauluväljakul rokkooper «Johnny», mida korraldajad on planeerinud juba poolteist aastat. Sel kevadel otsustasid nad, et lauluväljakule lubatakse vaid 3000 pealtvaatajat, kes paigutatakse alale hajutatult.

Nüüd otsustas aga valitsus, et üritustel, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, koroona läbipõdemise või negatiivse testi kohta, on alates 2. augustist ruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Üritustel ja tegevustes, kus korraldaja kontrollib kõikide osalejate nakkusohutust, jääb kehtima senine kord ning sisetingimustes saab osaleda kuni 6000 ja väljas 12 000 inimest.

See tähendab, et rokkooperi korraldajad on olukorras, kas vähendada publiku arvu või nõuda sissepääsul nakkusohutust kinnitavat tõendit. Olles müünud ligi 10 000 piletit, tähendaks kumbki variant korraldajatele kuluka produktsiooni tõttu kahjumi teket ja nakkusohutuse kontrollimine juriidilisi probleeme.

Publik jagada sektoritesse

Rokkooperi «Johnny» peaprodutsent Mihkel Truman ütles, et korraldajad peavad praegu kultuuriministeeriumi ja terviseametiga läbirääkimisi, et saada kontserdiks eriluba. See tähendaks, et 3000 pealtvaatajat tuleks lauluväljakule veelgi enam hajutada ning jagada sektoritesse nii, et nad omavahel kokku ei puutu.

Kuna uutes koroonapiirangutes on publiku ülemmäär 1500 inimest, plaanivad korraldajad jagada publiku 1000 või 1500 inimese kaupa sektoritesse ning sektorid kasvõi tarastada nii, et inimesed omavahel kokku ei puutuks.

«Lauluväljak on erakordselt suur, see mahutab 10 000 ja rohkem inimest, nii et saame 3000 inimest väga hästi hajutada,» ütles Truman.

Publiku sektoritesse jagamist on varem kasutanud ka Rally Estonia korraldajad. Kuna lauluväljakul ruumi jagub ja inimesed ei istu õlg õla kõrval, usub Truman, et saab valitsusega eriloa asjus kokkuleppele lähipäevil. See tähendaks ka seda, et korraldajad ei peaks publikult nakkusohutuse tõendit nõudma.

«Etendus kindlasti toimub, meil on niivõrd head võimalused, ma ei näe põhjust, miks me ei võiks valitsuselt erilähenemist saada,» sõnas Truman.

Kui aga eriluba ei saa ja publikut eraldada ei anna, on korraldajad valmis pealtvaatajailt nakkusohutuse tõendit küsima ning korraldama kohapeal kiirtestimise. Viimane tähendaks Trumani hinnangul ligi 30 000 eurot lisakulu, mille peaks katma korraldaja ise. Kuna aga korraldajate peamine tulu on piletitulu, tähendaks see tõenäoliselt suurt kahjumit.

Juriidiline rägastik

Kuigi valitsus on andnud korralduse sissepääsul nakkusohutust kontrollida, pole see Trumani sõnul veel juriidiliselt üheselt mõistetav. See tähendab, et pole kuigi selge, kas korraldajal on õiguslik alus kontserdile mitte lasta inimest, kes keeldub enda terviseandmeid avaldamast, sest need kuuluvad isikuandmete hulka. Piletiostjaga on korraldaja sõlminud ostu-müügilepingu ja pole kindel, kas seda on sellisel juhul võimalik tühistada.

Rokkooperi korraldajate eriloa taotluse vaatab üle terviseamet. Heakskiitva otsuse korral esitab terviseamet selle valitsusele otsustamiseks. Praegu pole veel terviseamet otsust teinud ning menetlus käib. Enne terviseameti menetlust ei võta valitsus otsustamist päevakorda.

Rokkooperi «Johnny» liikumisproov koreograaf Marika Aidlaga. Kaasa teeb Tartu Noortekoor. FOTO: Viljo Allik