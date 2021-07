Eesti kiirendussport vajab edasi arenemiseks korralikku rada

Organiseeritud kiirendusvõistlus erineb illegaalsest reede õhtul peetavast kogunemisest mitmel viisil. Speedesti peakorraldaja Aivo Halanurm selgitas, et Ülenurme lennuväljal toimunud sündmuse eesmärk on kutsuda inimesi üles oma masinate võimsust katsetama turvalises ja kontrollitud keskkonnas. «Võrreldes mõne illegaalse võistlusega on siin turvalisus tagatud ja autod sõidavad erinevates klassides. Kõigil on turvavarustus üle kontrollitud ning vastab FIA reeglitele,» rääkis Halanurm.

Uhke Ford Mustang

Tänavu võistlesid masinad Speedestil 14 võistlusklassis, millest kõige tavalisemad tänavaautod võtsid osa nn «iga mehe klassist». «Sinna sai tulla oma autoga või mootorrattaga, kiivri pähe panna ning masina võimsust proovida. Järgmistes klassides võistlesid juba need autod ja mootorrattad, mis ongi spetsiaalselt kiirendusraja jaoks ehitatud,» sõnas Halanurm.

Kõik kohalolijad ei saanud oma autoe võimsust siiski täiel määral näidata. «Eestist on puudu korralik kiirendusrada ning kõige võimsamad autod saavad sõita ainult liimrajal, kus neil oleks üldse pidamist,» kinnitas Halanurm.

Üks selline oli laupäeval legendaarne Andres Arnover, kes tõi rahvale uudistamiseks kohale oma uue Promod klassi masina, Ford Mustang GT500 '67, mille maksimaalne võimsus on 4000 hobujõudu. Sellise autoga Eestis eriti kiirendada ei saa, kuigi Arnover väga sooviks.

«Kui saaks sileda raja, oleks kiireid autosid juurde tulemas. Haapsalu kiirendusvõistlustel sõidetakse, kuid seal on rada ebatasane,» tõdes Arnover. Tema Ford Mustang on Ameerikas 400 meetrit läbinud 5,65 sekundiga kiirusel 420 km/h. Arnoveri auto juures oli laupäeval palju silmapaare, kes uurisid nii masina kui sõitja enda kohta. Arnover muigas ja ütles, et tegelikult on tema uus masin kõrgetasemelisem kui isegi Ott Tänaku WRC auto.

Kui palju selline auto aga maksab? «Väga raske on öelda, palju ma siia raha olen kulutanud, sest mul on kõrval suurtoetajad Eestist ja välisriikidest. Kui üksi pusida, siis maksab selline auto 100 000 kuni 400 000 eurot, olenevalt varustusest, mis sinna lisatakse. Kindlasti kuuekohaline number,» ütles ta. Kuigi ta Ülenurmes võistelda ei saanud, tegi Arnoverile kiirendusvõistlusel rõõmu, et «iga mehe klass» on järjest populaarsem ning sealt kasvavad suure tõenäosusega välja järgmised võidusõitjad.

Andres Arnoveri uus auto Ford Mustang GT500 '67 võistleb maailmas Promod klassis ja masina maksimaalne võimsus on 4000 hobujõudu. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Fännist võidusõitjaks

Üks selle võistlusklassis osaleja võttis kiirendusvõistlusest osa esimest korda. «Olen käinud neid võistlusi vaatamas üle 20 aasta ning nüüd tahan ise proovida. Proovisin ise võistlusautot ehitada ja see läks aia taha. Nüüd ostsin hea tehnikaga auto ning tegin selle nädalaga võistluseks ümber,» kirjeldas Tristan Lossman (Street B võistlusklass) kes ööl enne võistlust sai magada vaid paar tundi. Ta hindas oma auto võimsuseks ligikaudu 500 hobujõudu ning kavatseb enne järgmist võistlust võimsuse üle kontrollida.