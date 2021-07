«See oli topelttorge, see on veel hästi,»

Traumatoloogiaosakonna vanemõde Marina Beljajev märgib vahepeal, et kui Julia Beljajeva neile natuke enam kui aasta eest tööle tuli, siis mõtles tema, et näe, kui naljakas – uuel tulijal sama nimi, ainult üks täht rohkem. Kuulsa epeesportlase osakonda tööle ilmumine pani aga kõiki neid vehklemise vastu suuremat huvi tundma.

«Ma lõikan nüüd arbuusi lahti,» ütleb doktor Eiki Strauss. Doktoril on vaba päev, aga ikkagi tuli ta olulisel tunnil haiglasse, et oma osakonnarahvaga õde Juliale kaasa elada.

Vanemõde meenutab, et Julia sattus neile tööle pärast Tartu tervishoiu kõrgkooli lõpetamist nii, et ta ise kirjutas, et tahab tulla. Et kuna on sportlane, ja vigastused ja traumad kuuluvad sportlaste ellu. «Ta sai traumatoloogias väga kiiresti asjad selgeks. Tahab edasi areneda, tunneb huvi intensiivravi vastu,» kiidab vanemõde. «Me väga loodame, et ta jääb meile siia kauaks.»