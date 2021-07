Vaktsineerimisel tõusutrendi saavutamiseks saatis linnavalitsus koolijuhtidele palve, et nood ärgitaks oma õpilasi lähiajal vaktsineerima minema, sest üksnes nii on võimalik sügisel tagada püsiv õpe koolimajades.

Ent on teada juhtumeid, kus lapsevanemad on keeldunud lubamast oma last vaktsineerida.