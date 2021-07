Tanel Tein: kaasamise farss keskpargis ja mujalgi

Kuigi Reformierakonna juhitav Tartu linnavalitsus üritab igal võimalusel avalikkust teavitada, et Tartus on linnarahva kaasamisega kõik korras ning linnavalitsus arvestab tartlaste arvamusega, on reaalsus endiselt midagi muud. Sügisel volikogus kinnitamisele minev Tartu üldplaneering ja sellega kaasnenud näilik kaasamisprotsess näitab ilmekalt, kui suur on meie linnas tegelik probleem kaasamisega. Usun ja loodan, et kogu opositsioon on sellele üldplaneeringule ühiselt vastu, sest suure avaliku huvi pälvinud küsimustele ja arvamustele vastab Tartu linnavõim vaid ükskõikselt ja üleolevalt: mitte arvestada.