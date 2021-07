Olen Silvia Rannamaa raamatud kapsaks lugenud. Kindlasti leidub nende lehekülgede vahel mu pisaratest kokkukleepunud kohti. Oh, kuidas ma unistasin oma Urmasest! Kuidas tahtnuksin Enricot aidata ja kuidas ma Sveni põlgasin! See kõik on nii eredana meeles, nagu polekski möödunud 50 aastat. Seega on vist mõistetav, et läksin nüüd «Kasuema» vaatama põksuvi südami, lausa pabistades, nagu olnuksin hoopis ise osatäitja, mitte mugavalt toolileenile nõjatuv vaataja.