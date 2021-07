Praegu on Tartumaal kõige suurema haigestumisnäitajaga Luunja vald, kus on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 232. Tartu vallas on see 156 ja Tartu linnas 95.

Maakonnas on tekkinud mitu kollet. Üks on kooliealiste spordivõistlustega seotud kolle, haigus toodi sisse välisvõistluselt. Rally Estonia järel on 16 haigega kolle, kuid kõik haiged ei ela Tartumaal, vaid üle Eesti. Kolmas kolle on seotud Tartu ööklubiga Shooters ja selles on praeguse seisuga 11 haiget.

Osal juhtudest on leidnud kinnitust, et tegemist on koroonaviiruse Delta tüvega, mis levib Alfa tüvest mitu korda kiiremini.

Tartumaale lisandunud haigetel oli mitmel peres juba varasem haigestumine ees. Praegu on veel käsil mitmete haigete küsitlemine ja võimaliku nakatumiskohtade selgitamine, ütles Tiia Luht.

Et viirus on viimastel päevadel Tartumaal üha kiiremini levinud, arvas Luht, et inimestel võib olla ohutunne hajunud ning üritusi nauditakse rahva seas tihedalt koos. Teiseks võimalikuks põhjenduseks võib tema hinnangul olla asjaolu, et palavate ilmadega on paljud hakanud kasutama konditsioneeri. See on omakorda tekitanud külmetusnähtusid, mida ei osata kahtlustada võimaliku koroonanakkusena.

«Kuna teadmata nakatunute osakaal on samuti suur, siis peaks igaüks tunnetama nakatumisohtu ja vältima kontakti teiste inimestega,» sõnas Luht. Ta soovitas suure nakatumisega maakondades kanda ruumides maski.

Kindlasti tuleb pöörata tähelepanu käte hügieenile. Ka ürituste korraldajad peavad uuesti käima läbi riskide maandamise kava, kuidas pakkuda osalejatele turvalist keskkonda. Seda enam, et järgmisest esmaspäevast on uued üritustel osalejate arvu piirangud, rääkis Luht.