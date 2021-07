Nädala lõpus andsid vargad Tartus politseile tööd

Reedel laekus politseile kaebus, et Tartus Uuel tänaval on ehitusplatsilt varastatud akukruvikeeraja, mille väärtuseks omanik hindas 320 eurot.

Samal päeval teatati sedagi, et Raatuse tänaval on ühe elumaja trepikojast ära viidud oranži värvi jalgratas Bottecchia. Selle sõiduriista väärtus on 360 eurot.