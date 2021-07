See on ühekorraga nii hea kui halb. Hea sellepärast, et rattad vuravad ringi ja tartlasted eelistavad auto- või bussisõidule väntamist. Halb sellepärast, et just siis, kui ratast pole, on paljudel seda hädasti vaja. Rattalagedus nörritab inimesi. Eriti, kui täielik põud valitseb linna ühes suurimas, 24-kohalises parklas.