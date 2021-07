Andre talu peremees on Aivar Alviste, kes on seal viienda põlvkonna esindaja, uuendusmeelne ja edasipürgiv, ning perenaine on Erika Pääbus, kes näib olevat ettevõtte hing ja iseloom ning äriplaanide suunaja.

Andre farmi peremees ja perenaine Aivar Alviste ja Erika Pääbus. FOTO: Sille Annuk

Tamme Traube talu peremees on aga Karl Feigenbaum, 33 aastat vana, kel perenaist kõrval veel pole. Tema kasvatab oma vanaema Leida Feigenbaumi maadel vähemalt 3000 viinamarjaistikut, mis kuuma suve tõttu tõotavad tänavu head saaki.

Tamme Traube viinamarjatalu peremees Karl Feigenbaum. FOTO:

Tal on ka 1500 rabarberitaime ja 1000 pirnipuud ning arbuusitaimed, mis on ühes kilemajas lausa džungli tekitanud.

Teine, suur kasvuhoone on veel kileta ja see olevat koroona süü, kuna tehased jäid tellimuste täitmisega kimpu. Sellesse pooleldi valmis kasvuhoonesse paneb Karl Feigenbaum samuti viinamarjaistikud, et näiteks nendel suvedel, mil päikest vähem, mingi osa saagist siiski kindla peale valmis saaks.

Karl Feigenbaum on linnamees, töötab Tartu noorsootöö keskuses. Seal on ta kellastkellani ametis, aga just niisugusest tunnitööst unistab mees tulevikus lahti saada ja päriselt maale elama minna. «Ma ei taha oma tulevikku näha niisugusena, et mu elu koosnebki esmaspäevast reedeni töölkäimistest ning siis 28 puhkusepäevast aastas,» ütles ta. «Minu eesmärk ei ole rikkaks saada, vaid iseenda ja oma aja peremeheks. Kas see juhtub, eks näis.»

Tamme Traube viinamarjatalus on ta tegutsenud viis aastat, vahel kutsub ka pereliikmed, sõbrad ja korporatsioonikaaslased appi. Käed on tal lahti ja pea ka. Ütleb, et kui iga päev järjekindlalt toimetada ja asju mitte pooleli jätta, laabub kõik kenasti, pole sulaseid veel vaja. Siiski tähendab see seda, et suvel ta ei puhka. Puhkuse planeerib ajale, mil lumi on maha tulnud, või siis ajale, mil lumi veel ära sulanud ei ole.

Siidrid ja vein on Tamme Traube talu toodang. FOTO:

Karl Feigenbaum on vahepeal käinud aga ka kaks talve Austraalias tööl, et raha juurde teenida ja mitte laenudega õiendada. Austraaliaski tegutses ta taludes ja korjas neist kogemusi. Õppinud on ta Eesti maaülikoolis ning läbinud Räpina aianduskooli täienduskursused, kus viinamarjakasvatajale oskusi jagati.

Aivar Alviste ja Erika Pääbus on oma Andre talus tegutsenud aga juba 20 aastat. Andre oli algul piimakarjatalu, mille piim saadeti suurtöötlejatele. Alles kuus viimast aastat on nad pühendunud juustudele. Selle pöörde põhjuseks sai alatasa langev piima hind.

«Juustudega on teistmoodi,» ütles Erika Pääbus. «Kui juustu kohe ära müüa ei õnnestu, läheb see seistes aina paremaks ja hind kallimaks.»

Andre farmi perenaine Erika Pääbus oma kallis juustuaidas. FOTO: Sille Annuk

Andre talus valmistatakse Gouda tüüpi, aga erinevate maitsete ja laagerdusaegadega kvaliteetjuustusid, millest on saanud esimesed Eesti juustud, mis on pälvinud rahvusvahelisi tunnustusi.

Omaette vaatamisväärsus Andre talus on selle 400-pealine kari, kus lüpsilehmi on 200, ülejäänud vasikad ja noorloomad.

Andre talu lehmi hüütakse Mummukesteks. Sille Annuk

Ning neli lüpsirobotit, kes (või mis) tunnevad iga piimaandjat ja tema udarat isiklikult, oskavad looma enda juurde lüpsmisele õigel ajal juhtida, töötavad ööpäev läbi, võtavad iga looma piimaannist ka vajalikud analüüsid ning omavad ülevaadet iga looma tervisest ja ta piima kvaliteedist.

Erika Pääboti sõnul saab iga lehm 24 tunni jooksul lüpstud 3–4 korda. Lehmad liiguvad laudas oma söödaalade, latrite ja veekünade vahel vabalt ja väidetavalt tunnevad end rahulolevalt, kuna on just niisugusteks loomadeks aretatud.

Kui Tamme Traube peremees tegutseb üksi, siis Andre farm ja juustukoda annavad tööd 13 inimesele.

Kui Karl Feigenbaumi talus tülitas koroona peremeest sellega, et kasvuhoonekile ei jõudnud õigeks ajaks pärale, siis Andre talu omanikud kartsid koroonaajast hullemat. Õnneks oli neil juba toimiv e-pood ja kõik see, mis koroonaajal hotellidele, restoranidele ja catering'idele müümata jäi, korvas tõhusamaks arendatud e-müük.

Tamme Traube talu üks vaatamisväärsus on kahtlemata Kiidjärv ja selle kaldal siidribaar.

Vettehüpet sooritab Tamme Traube peremehe isa. FOTO:

Andre farmis on pärast lehmaninade paitamist võimalik lapsed saata suurtele mängualadele, kus karusselle ja muid atraktsioone, ning hinnata juustude maitset. Kohvi ja kohvikõrvast jätkub igal pool.