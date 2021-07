Kübervõistlusel antakse noortele elust enesest pärit ülesandeid. Üks neist on selline, kus häkkerid on mängult üle võtnud haigla ja kokku ähvardab kukkuda kogu tervishoiusüsteem. Noorte ülesanne on leida, kus on haigla IT-süsteemis haavatavad kohad, ja süsteem uuesti üle võtta.

Koolituse ajal praktiseeritakse just eetilist häkkimist, et õppida ennast kaitsma. Lisaks õpetab võistlus märkama väikeseid detaile, millest võivad välja hargneda suured teemad – näiteks steganograafia põhitõed, mis aitavad leida salajasi sõnumeid kohtadest, kust esialgu ei oleks keegi taibanud neid otsida.

Sel aastal on registreerunud juba ligi 400 noort. Üks neist on eelmise aasta võitjatiimis olnud Tamme gümnaasiumi õpilane Markus Tamm. «Osalen, sest küberkaitse pakub mulle järjest enam huvi ja kahtlemata on see ka tulevikuteema, millega end tulevikus siduda plaanin. Eelmise aasta võistlus meeldis mulle väga ja ma ei suuda ära oodata selle aasta üritust, et panustada lisaks tiimitööle ka parema juhtimiskvaliteedi tagamisse,» selgitas 17-aastane noor võistleja.