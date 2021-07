Olaf Reedi: Mida elanik arvab? Rahvaküsitlus ja otsedemokraatia kohalikul tasandil

Mõjukas majandusteadlane Albert Hirchmann kirjutas, et inimestel on igasuguses grupis peaasjalikult kaks valikut oma meelsuse või vastumeelsuse väljendamiseks grupi tegevuse ja näiteks arengusuundade suhtes: väljumine (grupist eemaldumine, kuid mitte alati füüsiliselt) või väljendamine (kas tegude, ettepanekute või hääletamisega).

Kui jälgida Eesti aina langevat valimisaktiivsust ja omavalitsuste suhtlust oma valijatega, tundub, et paljud on valinud poliitikast eemaldumise. Ei saa neile seda ka pahaks panna, sest paljudel on tunne, et nende hääl ei maksa midagi ja isegi kui enamik grupist tahab midagi, ei ole neile antud võimalust selle väljendamiseks. On vaid võimalus väljuda.