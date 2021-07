Kui piirduda eluvaatlustega raeplatsi vahetus ümbruses, on kõik imekaunis. Inimlikult on täiesti mõistetav, et mõnel linnavalitsejal tekib kiusatus olla siis ka ise osa ilust: hüpitada süles kutsukest, teha paar fotot suudlevate tudengite purskkaevu taustal ja postitada need Facebooki. Nii nummi!

Aga kui vaatleja pilk juhtub olema natuke avaram ja ulatub kaugemale, siis näeb ta ka kurbloolisemaid seiku. Mitmeid kuid on käinud meeletu, lausa pöörane tee-ehitus. See kõik on toimunud teo aeglusega ja lootes sõitjate inglikannatusele. Nõukogude ajal öeldi üleskaevatud tänavate kohta, et käib Kalevipoja parteipileti otsing. Toona seda ei leitud, nüüd tegeletakse lootusrikkalt sama asjaga. Arusaadav – erakondi on ju rohkem ja Kalevipoja võimaliku erakonna tuvastamine võtab aega. Sellest ka «otsingute» mastaapsus – kõigis linnaosades on midagi üles kaevatud. Valimisvõitlus on vist alanud.