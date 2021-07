Tapalt pärit Keity Meier (26) armus kaherattalistesse juba varateismelisena. Kuigi ta kardab veidi kõrgust, ei takistanud see teda ületamast traielitsikliga Tartu Kaarsilda ja laulukaart. Järgmise triki sisu ja asukohta ta veel ei avalda, kuid andis vihje, et seda on oodata Põhja-Eestis.