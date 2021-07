Lavastuse kokkuvõttes on kirjas, et nüüdse pandeemia ajal ei ole suudetud kokku leppida isegi selles, mis on üldse valesti. Sest ajal, mil igaühel on oma tõde, võib isegi kellegi suremise fakti kahtluse alla seada. See on aeg, mil avastad, et sul on väga palju tuttavaid, kellel on tuttavaid, kes teavad väga lähedalt kedagi, kes oskab väga täpselt öelda, mis on valesti ja kust otsast peab probleemi lahendama. Sest tegelikult pole küsimus enam ammu teadmistes, vaid usus. Ning uskmatutega ei argumenteerita, vaid sõditakse – vahendeid valimata.