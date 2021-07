Politsei Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virga sõnul on igati tervitatav, kui inimesed annavad sotsiaalmeedia kaudu teada neile muret valmistavatest juhtumitest. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka viimastel päevadel hoogsalt levinud fotod, millelt on näha väidetavalt juhuslikult leitud toidupalasid, millesse on peidetud näiteks klaasikilde või rotimürki. Seejuures rõhutas aga Virk, et liigse paanika õhutamine ei aita võimalikku ohtu ära hoida ning kahtlaste leidude korral tuleks esmalt siiski politsei poole pöörduda.

«Meil on palve: kui inimesel on kahtlus, et loomadele üritatakse halba teha, siis las politseinikud kontrollivad olukorra üle, enne kui sotsiaalmeediasse postitust tegema hakatakse,» ütles Virk.

Tegemata faktikontroll

Pressiesindaja sõnul on politsei teadlik, et viimasel ajal liigub sotsiaalmeedia kanalites väga mitmesuguseid väiteid ohtlike esemete või mürki täis toidupalade kohta, mis näikse olevat sihilikult jäetud avalikku ruumi ja millega soovitakse koeri vigastada. «Kui keegi midagi sellist on teinud, siis on see muidugi tõsine oht. Ometi ei leidu seni fakte, tunnistajaid ega ohvreid, kes infot kinnitaks. See tekitab tahes-tahtmata küsimuse, et kui oht on reaalne, siis miks meile sellest ei teatata ning lastakse niimoodi mürgitajatel edasi tegutseda,» jätkas Virk.

Kas võib olla, et loomaomanike seas on levinud arusaam, mille kohaselt koerte või kasside ründajad jäävad Eestis ka vahele jäämise korral märkimisväärse karistuseta, ning seetõttu ei peeta ametlike kaebuste vormistamist otstarbekaks? Virga sõnul ei tohiks keegi sellisest mõtteviisist juhinduda. «Hoolimata sellest, milline karistus ka ei tule, peab igal juhul loomade sandistajatega tegelema. Kui meil tõepoolest oleks praegu liikvel mürgitajate armaada, siis peaks iga kogukonnaliikme huvi olema, et selline olukord ei jätkuks,» ütles Virk. Ta kutsus veel kord üles kõiki loomaomanikke põhjendatud kahtluse korral avaldust kirjutama.