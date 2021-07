Politseisse on jõudnud info kahest sigarettide vargusest viiepäevase vahega: 14. juulil murti selleks sisse Tabivere ning 19. juulil Äksi kauplusesse. Koos sissemurdmisel lõhutud varaga on mõlemale poele tekitatud umbes tuhande eurone või suuremgi kahju. Kui palju sigarette täpselt varastati ning kas kuritegude vahel on seos, ei osanud politsei veel öelda.