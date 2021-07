Abilinnapea Gea Kangilaski sõnul tohivad tänavu valmival staadionil palli mängida kõik, kes on selleks enne aja kinni pannud. «Kui on vabu aegu, siis on hinnakirja alusel võimalik seal kõigil soovijatel väljak broneerida,» selgitas ta.

Kangilaski lisas, et hommikupoolsetel aegadel on väljak nelja läheduses asuva kooli kasutada ja pärast koolipäeva lõppu on see klubide päralt.