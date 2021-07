Jaak Uibu: ükski seadus ei saa nõuda armastust ega ka vihkamist

Vastu võttes Saksa raamatukaubanduse rahuauhinda 1977. aastal, üldistas Poola filosoof ja marksismi lammutaja Leszek Kołakowski (1927–2009) suurte usuprohvetite ja filosoofide moraaliõpetustes sisalduvaid põhimõtteid vihkamise kohta. Need on esitatud raamatus «Müüdi kohalolu» (Hendrik Lindepuu kirjastus, Halliste, 2020). Kołakowski üldistab: ei ole õigust vihkamiseks, vaatamata oludele; on nonsenss öelda, et keegi on viha ära teeninud; meie võimuses on elada ilma vihata; vihast loobumine ei tähenda võitlusest loobumist, viha rakendamine õigluse teenistusse on ennasthävitav teguviis.