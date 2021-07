Tartu linnas Rahinge külas on aastakümneid karjatatud loomi ja kasvatatud neile vajalikku sööta, kuid uued meetodid on kohalikud elanikud Tartu Agroga​ tülli ajanud. Kui varem ei nähtud kaugemal paiknenud loomasööda kuhjades ja traktorites probleemi, siis nüüd on ettevõte oma tegevuse kolinud eramajadele lähemale.