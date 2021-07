Silver Vahtre näitusel «Tartu kollaažid» kunstimajas on suur osa teoseid Tartust. Pikal kunstnikuteel on ta kokku puutunud nii paljude asjadega linnaelus – nii Tartus kui ka Tallinnas –, et loetelu nendest läheks väga pikale. Kõik need ruumid, keskkonnad ja tegelased on ilmunud tema piltidele veidi muudetuna ja nihestatuna, nagu kollaažidele kohane, aga siiski äratuntaval kujul. Vahtre loob lavastusi, mistõttu võib igal pildil olla oma kindel tagapõhi ja mälestused jutustada. Nende avastamine ning tegelaste ja paikade äratundmine jääb iga vaataja kogemuste raamidesse.