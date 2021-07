Tartu linn tellib ettevõtetesse, kus on vähemalt kümme vaktsineerimishuvilist, bussi vaktsineerimiskeskusesse ja tagasi. Bussi on võimalik tellida 2.–15. augustil ja selle eest tasub Tartu linn.

Kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaatori Tiina Tederi sõnul on vaktsineerimine ainus võimalus tavapärase elu juurde pöördumiseks. Tartus on vaktsineerimine olnud päris aktiivne, siin on üle 65 protsenti elanikkonnast vaktsineeritud.

«Samas me teame, et sellest ei piisa, mistõttu julgustame kõiki ettevõtteid kindlustama vaktsineerimise abil töötajatele sügis-talviseks perioodiks tugevam tervis. Kliinikumi vaktsineerimismeeskonna väljasõit suuremasse kollektiivi on väga mugav, kiire ja kättesaadav võimalus, mille vastu on juba ka huvi üles näidatud,» ütles Teder.