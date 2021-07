Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskond vastab kõikidele küsimustele ja nõustab inimesi vastavalt nende terviseseisundile. Kohapeal on ka võimalus välja printida digitaalne vaktsineerimistõend neil, kes on vaktsineeritud, kuid endal printimisvõimalus puudub.

Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder ütles, et Tartumaa täisealistest on vaktsineeritud 65,15%, see on paremuselt Eesti teine tulemus Hiiumaa järel.