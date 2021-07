Raekoja infokeskuses avatakse Enn Tarto kaastunderaamat

Esmaspäeval asus kaastunderaamat kaitseliidu peastaabi lipusaalis, teisipäeval, 20. juulil on raamat riigikogus, alates neljapäevast, 22. juulist Tartu raekojas asuvas linna infokeskuses. Infokeskus on avatud kell 9–17, kaastunderaamat on seal kuni 23. juuli hommikuni.